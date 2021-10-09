В "Слузі народу" запропонували провести повторне голосування за законопроект про олігархів

Помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроект про олігархів, вимагають повторного голосування.

"Ті помилки, які були допущені при прийнятті, при голосуванні за цей законопроект, вони фактично зараз змушують, скажімо так, переголосовувати цей закон у Верховній раді. Інших варіантів немає", - заявила нардеп.

Вона пояснила, що або проект закону потрібно повертати до зали і переголосувати у повному обсязі, а або його повинен заветувати президент України і зі своїми поправками знову-таки повернути на повторне голосування до Верховної ради.

"Інших юридично правильних шляхів немає, виходу з цієї ситуації. Якщо ж буде прийнято рішення виходити з політичної доцільності, а не з букви закону, тоді цей закон дійсно може бути підписаний у тій версії, який подобається комусь, хто буде підписувати. Але, по-перше, це ну дуже небезпечний прецедент, тому що фактично це означає, що парламент вже не має тієї ролі і функції, яку він виконував до цього всі часи незалежності нашої держави", - наголосила Буймістер.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.