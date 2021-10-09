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В "Слузі народу" запропонували провести повторне голосування за законопроект про олігархів

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Київ, Субота 09 жовтня 2021 16:26
В "Слузі народу" запропонували провести повторне голосування за законопроект про олігархів Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова


Помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроект про олігархів, вимагають повторного голосування.

Про це заявила нардеп "Слуга народу" Людмила Буймістер в ефірі "Україна24".

"Ті помилки, які були допущені при прийнятті, при голосуванні за цей законопроект, вони фактично зараз змушують, скажімо так, переголосовувати цей закон у Верховній раді. Інших варіантів немає", - заявила нардеп.

Вона пояснила, що або проект закону потрібно повертати до зали і переголосувати у повному обсязі, а або його повинен заветувати президент України і зі своїми поправками знову-таки повернути на повторне голосування до Верховної ради.

"Інших юридично правильних шляхів немає, виходу з цієї ситуації. Якщо ж буде прийнято рішення виходити з політичної доцільності, а не з букви закону, тоді цей закон дійсно може бути підписаний у тій версії, який подобається комусь, хто буде підписувати. Але, по-перше, це ну дуже небезпечний прецедент, тому що фактично це означає, що парламент вже не має тієї ролі і функції, яку він виконував до цього всі часи незалежності нашої держави", - наголосила Буймістер.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

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Слуга народа Закон про олігархів
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