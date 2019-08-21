В "Слуге народа" назвали министра, который может остаться в новом Кабмине

Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что политсила уже определилась с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Наш".

По его словам, в новом Кабинете министров может остаться Оксана Маркарова.

"Все, что вам говорят, что 100% вероятность - это неправда. Да, вы правы, вероятность у Маркаровой (остаться в Кабмине - ред.) Самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун... Конкретнее сказать не могу ", - отметил Арахамия.

Кроме того, он уточнил, что в партии уже определились с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины.

"Относительно министра иностранных дел уже определились, но не буду называть фамилию, надо чтобы Офис президента это комментировал. Относительно министра обороны - шорт-лист еще наполняется, там неполная определенность", - заявил он, отметив, что в списке кандидатур Авакова нет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что политическая партия "Слуга народа" определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной рады. В комитете по евроинтеграции будет работать не более семи народных депутатов.

Кроме того, первое торжественное заседание Рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.