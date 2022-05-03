UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Слуге народа" начали работу с переселенцами за рубежом на основе парламентских групп дружбы

Фото: в "Слуге народа" начали работу с переселенцами за рубежом на основе парламентских групп дружбы (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Партия "Слуга народа" инициирует проект, в рамках которого делегации народных депутатов из парламентских групп дружбы с иностранными государствами посетят страны, которые приняли больше всего переселенцев из Украины. В фокусе - трудоустройство, образование, медицинское обеспечение наших граждан за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Первые визиты начнутся уже на этой неделе. Они запланированы в Польшу, Германию, Чехию, Словакию, Молдову, Румынию, Италию, Испанию, Австрию и другие страны, которые приняли украинских переселенцев.

Депутаты планируют исследовать реальное состояние условий проживания украинцев в этих странах, проработать проблемы, с которыми они сталкиваются в конкретных сферах, донести эти проблемы до центральной и местной властей страны, провести встречи с руководством страны по решению выявленных проблем.

Кроме того, после возвращения к Украине нардепы намерены на уровне украинской законодательной и исполнительной власти наработать решение для помощи переселенцам.

Основная цель проекта - сделать все, чтобы пока идет война, украинцы за рубежом имели достойные условия жизни и работы. А после нашей победы - непременно вернулись в Украину.

В rоординационный совет парламентских групп дружбы войдут председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, народные депутаты Юлия Гришина, Ольга Совгиря, Максим Ткаченко, Михаил Радуцкий, Павел Сушко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народаПереселенцы с Донбасса