В "Слуге народа" начали работу с переселенцами за рубежом на основе парламентских групп дружбы

Партия "Слуга народа" инициирует проект, в рамках которого делегации народных депутатов из парламентских групп дружбы с иностранными государствами посетят страны, которые приняли больше всего переселенцев из Украины. В фокусе - трудоустройство, образование, медицинское обеспечение наших граждан за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Первые визиты начнутся уже на этой неделе. Они запланированы в Польшу, Германию, Чехию, Словакию, Молдову, Румынию, Италию, Испанию, Австрию и другие страны, которые приняли украинских переселенцев.

Депутаты планируют исследовать реальное состояние условий проживания украинцев в этих странах, проработать проблемы, с которыми они сталкиваются в конкретных сферах, донести эти проблемы до центральной и местной властей страны, провести встречи с руководством страны по решению выявленных проблем.

Кроме того, после возвращения к Украине нардепы намерены на уровне украинской законодательной и исполнительной власти наработать решение для помощи переселенцам.

Основная цель проекта - сделать все, чтобы пока идет война, украинцы за рубежом имели достойные условия жизни и работы. А после нашей победы - непременно вернулись в Украину.

В rоординационный совет парламентских групп дружбы войдут председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, народные депутаты Юлия Гришина, Ольга Совгиря, Максим Ткаченко, Михаил Радуцкий, Павел Сушко.