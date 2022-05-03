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У "Слузі народу" почали роботу з переселенцями за кордоном на основі парламентських груп дружби

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Вівторок 03 травня 2022 08:46
У "Слузі народу" почали роботу з переселенцями за кордоном на основі парламентських груп дружби Фото: у "Слузі народу" почали роботу з переселенцями за кордоном на основі парламентських груп дружби (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Партія "Слуга народу" ініціює проект, у межах якого делегації народних депутатів із парламентських груп дружби з іноземними державами відвідають країни, котрі прийняли найбільше переселенців з України. У фокусі - працевлаштування, освіта, медичне забезпечення наших громадян за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Перші візити розпочнуться вже цього тижня. Вони заплановані до Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Молдови, Румунії, Італії, Іспанії, Австрії та інших країн, які прийняли українських переселенців.

Депутати планують дослідити реальний стан умов проживання українців у цих країнах, опрацювати проблеми, з якими вони стикаються у конкретних сферах, донести ці проблеми до центральної та місцевої влади країни, провести зустрічі з керівництвом країни щодо вирішення виявлених проблем.

Крім того, після повернення до України нардепи мають намір на рівні української законодавчої та виконавчої влади напрацювати рішення для допомоги переселенцям.

Основна мета проекту - зробити все, щоб поки триває війна, українці за кордоном мали гідні умови життя та роботи. А після нашої перемоги - неодмінно повернулися до України.

До координаційної ради парламентських груп дружби увійдуть голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, народні депутати Юлія Гришина, Ольга Совгиря, Максим Ткаченко, Михайло Радуцький, Павло Сушко.

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