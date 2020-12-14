В "Слуге народа" не исключают назначения министров образования и энергетики

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в первую очередь стоит ожидать назначения министров образования и энергетики. По его словам, ранее вступил в действие закон, который ограничил функции исполняющих обязанности из-за чего заблокирована деятельность двух Министерств.

Об этом Корниенко сообщил перед заседанием фракции "Слуга народа".

"Я думаю, что по назначениям есть такая возможность. Она высокая. Мы не только хотим кого-то поменять, но и потому что вступил в действие закон о том, что ограничены функции исполняющих обязанности и поэтому заблокирована деятельность двух Министерств - энергетики и образования", - заявил он.

При этом Корниенко добавил, что назначения могут состояться уже на этой неделе.

"Я думаю, что эти назначения следует ожидать в первую очередь. Возможно, на этой неделе. Сейчас подождем еще некоторое время и эта интрига раскроется. Может быть одно-два назначения на этой неделе. Это зависит от того, будет ли поддержка во фракции", - отметил он.

Корниенко также добавил, что 15 или 16 декабря возможна дополнительная фракция по кадровым вопросам.

Напомним, в материале РБК-Украина "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" сообщалось, что в Раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанов, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной.

Ранее сообщалось, что до Нового года, скорее всего, не будет отставок в правительстве.