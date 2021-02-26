"Слуга народа" соберется на заседание фракции 1 марта: что обсудят

В понедельник, 1 марта, партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. В частности, народные депутаты планируют заслушать доклад о приоритетных законопроектах на 2021 год, а также обсудить важные законодательные инициативы пленарной недели 2-5 марта.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google" 17 февраля. "За" проголосовали 286 парламентариев.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что международные компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, будут платить НДС наравне с украинскими компаниями. По прогнозам, госбюджет может дополнительно получить 3 млрд гривен в год.