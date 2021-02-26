"Слуга народу" збереться на засідання фракції 1 березня: що обговорять
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)
У понеділок, 1 березня, партія "Слуга народу" збереться на засідання фракції. Зокрема, народні депутати планують заслухати доповідь про пріоритетні законопроекти на 2021 рік, а також обговорити важливі законодавчі ініціативи пленарного тижня 2-5 березня.
Зокрема, фракція розгляне такі ініціативи:
- закон про реформування військкоматів та вдосконалення порядку військового обліку призовників;
- закон про Службу військового капеланства;
- закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- законопроект, який виправить існуючі технічні помилки в законі про гральний бізнес і дозволить створити комісію з регулювання азартних ігор і запустити процес видачі ліцензій;
- закон про оподаткування доходів з організації та проведення азартних ігор і лотерей
Раніше повідомлялося, що Верховна рада прийняла за основу законопроект №4184 про так званий "податок на Google" 17 лютого. "За" проголосували 286 парламентарів.
Крім того, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що міжнародні компанії, що надають електронні послуги в Україні, будуть платити ПДВ нарівні з українськими компаніями. За прогнозами, держбюджет може додатково отримати 3 млрд гривень на рік.