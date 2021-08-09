"Слуга народа" провела молодежный лагерь в Скадовске: что известно

По его словам, этот лагерь должен стать ежегодной площадкой для обсуждения и наработки будущих изменений. "Зе!Молодежка" - полноценное общественное движение, которое будет генерировать идеи и проекты изменений на уровне ОТГ, регионов и межрегионального взаимодействия.

"Зе!Кемп в Скадовске стал "точкой сборки" движения, где молодежь смогла установить прочные контакты и определить векторы проектной деятельности на ближайший год. Мы отказались от того принципа формирования молодежных крыльев, который царил в советском комсомоле и политических партиях постсоветской Украины. Для нас Зе!Молодежка - не какое-то приложение к партии или фракциям "Слуги народа", и тем более - не формальная попытка показать, что мы работаем с молодыми людьми. Стратегическая задача движения - превращать энергию украинской молодежи в настоящие общественные изменения, необходимые для построения современного прогрессивного государства", - подчеркнул Корниенко.

Участники лагеря вместе с менторами и народными депутатами в течение двух дней нарабатывали собственные проекты, посвященными темам экономики, государства и общества. Победил проект "Молодые демократы" - общенациональные онлайн-выборы школьных и студенческих самоуправлений в один день. По мнению Корниенко, проект может стать пилотной версией национальных выборов онлайн.

Второе место занял проект из системы поиска работы "Джобс". Это помощь в трудоустройстве возрастных групп 18+ и 45+ на базе инфраструктуры политсилы. Проект "Зе!Лопата" по созданию специальных зон для отдыха водителей возле автодорог получил специальную премию.

В "Слуге народа" пообещали, что партия, местные организации и отдельные народные депутаты будут поддерживать эти проекты организационно и методично, будут принимать в них участие в той или иной форме.

"Зе!Кемп показал, что представители Зе!Молодежки имеют видение общественных изменений, которое касается не только решения проблем молодежи, но и направлено на улучшение ключевых общественных процессов. Борьба за свободные выборы школьного и студенческого самоуправления, системы поиска работы молодыми людьми, поддержка начинающих художников, высадка деревьев, осовременивание и пропаганды традиционного народного творчества, военно-патриотическое воспитание - это далеко не полный перечень инициатив, которые были созданы межрегиональными проектными командами на первом Зе!Кемпе", - сообщает Корниенко.

Председатель "Зе!Молодежки" Александр Санченко во время открытия форума сообщил, что за полгода существования молодежного крыла партии была выстроена организационная структура, привлечены почти 3 тысячи активистов молодежки во всех регионах Украины.

"Одна из ценностей, которые транслирует наша партия и президент Владимир Зеленский - это сшивание страны. Нас слишком долго разъединяли, поэтому наша великая миссия - посодействовать тому, чтобы сшить страну и быть вместе. Потому что мы едины", - подчеркнул Санченко.

Участники лагеря также устроили символический флешмоб: команды каждого из регионов раскрасили свою область и прикрепили ее на карту Украины. Крым разрисовали в цветах сине-желтого флага.

Корниенко напомнил, что Владимир Зеленский и монобольшинство в парламенте делают все возможное для возвращения Крыма. Этот вопрос выносится на мировой уровень в рамках проекта "Крымская платформа", который состоится в Киеве.

"Мы находимся в часе езды от КПВВ "Каланчак". КПВВ - это будто нарисованный кордон посреди квартиры, и чтобы зайти в кухню, надо каждый день его пересекать. Потому что сосед проломил вход с другой стороны и сказал, что это уже другая квартира. Но это наш дом", - добавил глава СН.

В "Слуге народа" также рассказали, что по мере того, как украинская молодежь узнавала о ходе форума, местные организации политсилы получили сотни электронных заявлений на вступление в движение.

"Это еще одно свидетельство того, что молодежь не только ждет перемен, но и стремится делать эти изменения собственными руками - и видит в Зе!Молодежке организацию, которая будет способствовать активной молодежи в достижении этой цели", - сказал Александр Санченко.