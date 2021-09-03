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"Слуга народа" проведет съезд 6 сентября: что рассмотрят

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 13:52
"Слуга народа" проведет съезд 6 сентября: что рассмотрят Фото: "Слуга народа" проведет съезд 6 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Партия "Слуга народа" проведет съезд 6 сентября. Они рассмотрят вопрос выдвижения кандидатов на довыборы в двух округах.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

"В понедельник вечером состоится съезд партии. Основной вопрос - это выдвижение кандидатов на довыборы на двух мажоритарных округах - в Херсоне и Черкасской области. Пока по Харькову не видели информации, что какие-то вопросы о выдвижении будут рассматриваться. Ну дождемся понедельника", - сообщила она.

По словам Кравчук, в этот день перед тем состоится заседание политсовета партии и совета регионов.

"Там также будут рабочие вопросы, которые будут связаны с выборами, организацией форума депутатов разных уровней, речь идет о местном самоуправлении в первую очередь, который мы планируем провести в ноябре", - отметила она.

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