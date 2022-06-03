"Слуга народа" присоединилась к европейской партии "Альянс либералов и демократов за Европу"

"Слуга народа" стала полноправным членом партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), которая является фактически конфедерацией политических партий европейских стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу партии СН Елена Шуляк, выступая на саммите партии Альянс либералов и демократов в Дублине.

"Мы уверены, что присоединение нашей партии к Альянсу либералов и демократов будет значимым событием как для украинской, так и для европейской политики. "Слуга Народа" усилит ALDE так же как Украина усилит Евросоюз", - сказала Шуляк.

На национальном уровне партии-члены ALDE участвуют в правительствах 12 из 27 стран ЕС. Все они, отмечают в "Слуге народа", исповедуют общие ценности свободы и прочной демократии, принципы верховенства права и свободной экономики.

"Для нас партии, входящие в ALDE, являются образцами политических сил, преданных общим ценностям единой Европы. А в Украине сегодня ведется борьба за ценности свободы и демократии, борьба за Европу и ее будущее", - добавила Шуляк.

По ее словам, присоединение к "политической семье" партии ALDE в качестве полноправного члена для СН является одним из ключевых приоритетов в международной политике.

В "Слуге народа" также убеждены, что начало официального партнерства с либералами Европы поможет заручиться поддержкой европейских коллег в условиях, когда Украина защищает себя и всю Европу от российского нашествия.

Также это даст возможность для продвижения интересов Украины на уровне Европы, заявила заместитель председателя фракции СН, вице-президент ALDE в ПАСЕ Евгения Кравчук.

"Полноценное вступление "Слуги народа" в ALDE означает широкую сеть контактов практически в каждой стране. Если сравнивать с парламентом, то политическая семья, которой является ALDE - фактически как отдельная фракция. И там можно теснее и эффективнее отстаивать интересы, продвигать резолюции, полезные для Украины решения", - пояснила она.

Кравчук также отметила, что президент Европейского совета Шарль Мишель также входит в ALDE. А именно от Европейского совета Украина ожидает решения о получении статуса кандидата на вступление в ЕС.

Более того, молодежное крыло партии "ЗеМолодіжка" также интегрируется в европейское пространство и присоединится к молодежному крылу европейской партии ALDE, представленной в Европарламенте - European Liberal Youth (LYMEC).

Кроме того, преимущества в присоединении к ALDE видят и представители движения "Зе!Женщины".