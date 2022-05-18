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"Слуга народа" предлагает депутатам на округах заниматься эвакуированными предприятиями

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 20:25
"Слуга народа" предлагает депутатам на округах заниматься эвакуированными предприятиями Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Парламентарии работают над тем, чтобы обеспечить поддержку украинских предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время рабочей поездки Хмельницкой области.

"Мы должны поддерживать бизнес в каждом регионе. Да, это не просто. Но каждый мудрый руководитель на своем месте должен предоставить максимально больше "зеленого света" для работы малого и среднего бизнеса, чтобы его сохранить", - сказала Шуляк.

Глава партии призвала уделить особое внимание предприятиям, которые эвакуировались из охваченных боевыми действиями территорий, и предоставить им все возможности для развития.

"Некоторые наши депутаты из округов готовы стать инвестиционными няньками для предприятий, которые эвакуировались с опасных территорий на более-менее спокойные", - подытожила Шуляк.

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