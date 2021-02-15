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"Слуга народу" поки не розглядає питання відставки Уруського, - Гетманцев

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 19:56
"Слуга народу" поки не розглядає питання відставки Уруського, - Гетманцев Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що фракція "Слуга народу" поки не розглядає питання відставки віце-прем'єр-міністра Олега Уруського. Він зазначив, що для початку необхідно вичерпати всі можливості для врегулювання проблемних питань в його роботі.

Про це заявив перед засіданням фракції "Слуга народу", яке транслювало "УНН".

"На сьогодні питання відставки (Уруського - ред.) не розглядається. Ми повинні вичерпати всі можливості для врегулювання проблемних питань в його діяльності, спільно виправити помилки, а вже потім приймати кадрові рішення. Помилки є у всіх, у кого більше, у когось менше. Наше завдання виправити їх", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Народні депутати планують обговорити законопроекти про обіг зброї і розмитнення авто на єврономерах.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" на засіданні фракції збирається розглянути кадрові питання.

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