"Слуга народа" поддержала отстранение Тупицкого с должности главы КСУ

Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддерживает решение президента об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, которого подозревают в введении в заблуждение суда и подкупа свидетеля.

Об этом сообщили в пресс-службе "Слуги народа".

"В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет доверия к этой институции", - заявил Арахамия.

Он отмечает, что Тупицкому было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

В поддержку решения президента Владимира Зеленского выступили и другие депутаты от "Слуги народа".

В частности, заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко назвала временное отстранение Тупицкого с должности единственным выходом из сложившейся ситуации. Сейчас Тупицкий фактически скрывается от следствия и не появляется для вручения подозрения, подчеркнула депутат.

"С точки зрения нравственности и справедливости - Тупицкий сам должен был бы уйти в отставку или обратиться в КСУ, чтобы его отстранили по крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет", - сказала Янченко.

Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что президент имеет полномочия отстранять лиц, назначенных на должность по его квоте. К таким относится председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. Отстранение лиц, которые подозреваются в совершении преступления, является правильной практикой, считает Радина.

"Я поддерживаю такое решение Владимира Зеленского. Глава государства имеет полномочия отстранять лиц, которые назначены по квоте президента. Это прямо предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом", - сказала она.

Нардеп также заявила, что в отставку должен уйти как сам Тупицкий, так и все судьи КСУ, причастные к решению, которое фактически разрушило часть антикоррупционной инфраструктуры. Согласно заключению СНБО, этим Конституционный суд создал угрозу национальной безопасности, подчеркивает председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец тоже считает отстранение Александра Тупицкого правильным решением.

Она сообщила, что Тупицкий два месяца не сможет принимать участие в заседаниях, потому что его отстранили от выполнения обязанностей судьи. По ее словам, отстранение может быть продлено и на следующие два месяца.

"Отстранения именно на два месяца обусловлено существующей юридической процедурой. Учитывая тот факт, что в основе этого решения - подозрение криминального характера, высказанное Тупицкому прокуратурой, отстранение могут продлить еще на следующие два месяца. И так до обязательного увольнения из-за конфликта интересов и невозможности выполнять обязанности судьи подозреваемым в совершении преступлений", - рассказала Мошенец.

Напомним, Тупицкого подозревают в введении в заблуждение суда и в осуществлении давления на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний (статьи 384 и 386 УК Украины).

28 декабря Тупицкий не появился в Офис генерального прокурора, куда его вызвали для вручения подозрения. Поэтому сообщение о подозрении ему направили почтой.