"Слуга народа" определилась с кандидатом на довыборах в Раду в 179 округе

Политическая партия "Слуга народа" на довыборах в Раду в 179 округе (Харьковская область) выдвинула Викторию Алексейчук. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.

Сообщается, что на довыборы от "Слуги народа" идет Виктория Алексейчук.

"15 марта состоятся промежуточные выборы народного депутата в 179 избирательном округе Харьковской области. Мы определились с кандидатом от партии "Слуги народа" и уверены в своем выборе. Это - Виктория Алексейчук. Ее кандидатуру утвердило большинство делегатов второго этапа 4-го съезда партии, который состоялся сегодня", - говорится в сообщении.

В партии подчеркнули, что Алексейчук закончила аспирантуру Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент, член международной организации "Конгресс криминалистов".

Напомним, на внеочередных выборах Алексейчук пыталась избраться в парламент на 174 округе, однако проиграла бизнесмену Александру Фельдману.

Довыборы пройдут на 179 округе, который прошлым летом выиграл кандидат от СН Александр Кучер. Однако уже осенью 2019 его назначили главой Харьковской ОГА.