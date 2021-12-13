ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На випадок вторгнення РФ в Україну. США можуть збільшити кількість військових на східному фланзі НАТО

Новость на русском →
Понеділок 13 грудня 2021 21:44
На випадок вторгнення РФ в Україну. США можуть збільшити кількість військових на східному фланзі НАТО Фото: прес-секретар США Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім розглядає можливість розміщення додаткового військового контингенту в східноєвропейських країнах НАТО. Зокрема, на випадок можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників по НАТО були націлені збільшити присутність (в регіоні Східної Європи - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безумовно, такі заходи (США - ред.) також розглядають у разі, якщо Росія вирішить вчинити напад на Україну", - заявила вона.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривав більше двох годин. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році