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У Словенії відмовились визнавати Росію спонсором тероризму

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Словенія, Четвер 09 березня 2023 15:57
У Словенії відмовились визнавати Росію спонсором тероризму Фото: парламент Словенії (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як повідомляється, комітет одноголосно підтримав висновки коаліції, які засуджують війну Росії в Україні, й закликав уряд продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир". Однак, комітет не підтримав проект резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення", - заявили демократи, які внесли цю пропозицію.

Але в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти. Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

У МЗС Словенії пояснили, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилений так само, як і санкції.

Нагадаємо, Верховна Рада у річницю російського вторгнення закликала парламенти інших країн визнати геноцид українців, а Росію державою-спонсором тероризму.

До того ж, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво впливає на її зовнішню політику, зокрема у економічній сфері.

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