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Словенія проведе референдум про збільшення військових витрат: що відомо

Субота 05 липня 2025 06:00
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Словенія проведе референдум про збільшення військових витрат: що відомо Фото: прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Парламент Словенії схвалив ідею Лівої партії провести референдум з питання збільшення оборонних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.si.

Пропозицію винесли на розгляд представники Лівої партії. Її підтримали також соціал-демократи, та дві менші опозиційні партії.

Єдина сила в коаліції, яка виступила проти - це партія "Свобода", яку очолює прем'єр-міністр країни Роберт Голоб.

Відомо, що на голосування винесуть таке запитання: "Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону до 3% ВВП на рік, що становить приблизно 2,1 млрд євро, до 2030 року?".

Однак наразі точної дати референдуму поки що не визначено. Для його проведення парламент має ухвалити окрему постанову. Крім того, консультативний референдум не матиме юридично обов'язкового характеру.

У відповідь на рішення колег по коаліції, прем'єр-міністр Роберт Голоб заявив про намір запустити власну ініціативу - референдум про подальше членство Словенії в НАТО.

"Є тільки два шляхи: або ми залишаємося в Альянсі і платимо членські внески, або виходимо з Альянсу. Все інше - це популістське введення громадян в оману", - сказав Голоб.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в Гаазі відбувся щорічний саміт НАТО. Під час цієї зустрічі лідери країн Альянсу зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років, чого вимагав президент США Дональд Трамп.

Тепер країни витрачатимуть 3,5% ВВП на основні потреби оборони, а 1,5% на ширші заходи.

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Міністерство оборони України Словенія
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