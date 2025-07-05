Словенія проведе референдум про збільшення військових витрат: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.si .

Пропозицію винесли на розгляд представники Лівої партії. Її підтримали також соціал-демократи, та дві менші опозиційні партії.

Єдина сила в коаліції, яка виступила проти - це партія "Свобода", яку очолює прем'єр-міністр країни Роберт Голоб.

Відомо, що на голосування винесуть таке запитання: "Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону до 3% ВВП на рік, що становить приблизно 2,1 млрд євро, до 2030 року?".

Однак наразі точної дати референдуму поки що не визначено. Для його проведення парламент має ухвалити окрему постанову. Крім того, консультативний референдум не матиме юридично обов'язкового характеру.

У відповідь на рішення колег по коаліції, прем'єр-міністр Роберт Голоб заявив про намір запустити власну ініціативу - референдум про подальше членство Словенії в НАТО.

"Є тільки два шляхи: або ми залишаємося в Альянсі і платимо членські внески, або виходимо з Альянсу. Все інше - це популістське введення громадян в оману", - сказав Голоб.