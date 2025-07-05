ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Словения проведет референдум об увеличении военных расходов: что известно

Суббота 05 июля 2025 06:00
UA EN RU
Словения проведет референдум об увеличении военных расходов: что известно Фото: премьер-министр Словени Роберт Голоб (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Парламент Словении одобрил идею Левой партии провести референдум по вопросу увеличения оборонных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.si.

Предложение вынесли на рассмотрение представители Левой партии. Его поддержали также социал-демократы, и две меньшие оппозиционные партии.

Единственная сила в коалиции, выступившая против - это партия "Свобода", которую возглавляет премьер-министр страны Роберт Голоб.

Известно, что на голосование вынесут следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы увеличение расходов Словении на оборону до 3% ВВП в год, что составляет примерно 2,1 млрд евро, до 2030 года?".

Однако на данный момент, точная дата референдума пока не определена. Для его проведения парламенту предстоит принять отдельное постановление. Кроме того, консультативный референдум не будет иметь юридически обязательного характера.

В ответ на решение коллег по коалиции, премьер-министр Роберт Голоб заявил о намерении запустить собственную инициативу - референдум о дальнейшем членстве Словении в НАТО.

"Есть только два пути: либо мы остаемся в Альянсе и платим членские взносы, либо выходим из Альянса. Все остальное - это популистское введение граждан в заблуждение", - сказал Голоб.

Напомним, что пару недель назад в Гааге состоялся ежегодный саммит НАТО. В ходе этой встречи лидеры стран Альянса обязались увеличить оборонные расходы до уровня 5% ВВП за 10 лет, чего требовал президент США Дональд Трамп.

Теперь страны будут будут тратить 3,5% ВВП на основные нужды обороны, а 1,5% на более широкие меры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Словения
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине