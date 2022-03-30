Словения поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300

По его словам, это оборудование больше всего нуждается Украина.

Также он добавил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал ему, что его правительство готово предложить украинцам провести референдум по изменению конституции, чтобы отказаться от желания Украины вступить в НАТО.