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Словения поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300

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Среда 30 марта 2022 21:01
Словения поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300 Премьер-министр Словении Янез Янша (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, это оборудование больше всего нуждается Украина.

Также он добавил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал ему, что его правительство готово предложить украинцам провести референдум по изменению конституции, чтобы отказаться от желания Украины вступить в НАТО.

"Я думаю, что они приняли какое-то прагматичное решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они одержат победу в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не самой сильной армией на европейском континенте", - сказал Янша.

Ранее мы сообщали, что Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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