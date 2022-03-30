Словенія підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, це обладнання найбільше потребує Україна.

Також він додав, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО.