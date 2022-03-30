Словенія підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша розповів, що підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, це обладнання найбільше потребує Україна.
Також він додав, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО.
"Я думаю, що вони прийняли якесь прагматичне рішення, тому що після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО захоче, щоб вони приєдналися. Коли вони переможуть у цій війні, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті", - сказав Янша.
Раніше ми повідомляли, що Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва.
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