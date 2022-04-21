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Словения передаст Украине большое количество танков Т-72, - немецкие СМИ

Новина українською →
Любляна, Четверг 21 апреля 2022 15:09
Словения передаст Украине большое количество танков Т-72, - немецкие СМИ Фото: украинские танки Т-72 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Словения намерена передать в Украине большое количество танков Т-72, которые стоят на вооружении страны. Взамен она получит немецкую бронетехнику и гаубицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Сообщается, что немецкое правительство готовит сделку, согласно которой Словения поставит Украине свои танки Т-72, а взамен получит боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.

По информации dpa, Словения также запросила у Германии более современную технику, в том числе боевые танки Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, которая только принимается на вооружение в бундесвер.

Между тем федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) подтвердила, что Германия будет обучать украинских солдат управлять танковыми гаубицами Panzerhaubitze 2000.

"Потому что у нас есть ноу-хау, как тренироваться на нем. Это один из способов оказания такой поддержки", - заявила она.

До этого стало известно, что Panzerhaubitze 2000 будут поставлены Украине из Нидерландов.

Отметим, согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия намерена перевооружить страны Восточной Европы в обмен на танки для Украины.

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