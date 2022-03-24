Словения об оплате за российский газ рублями: никто не знает, как они выглядят

Премьер-министр Словении Янез Янша прокомментировал решение России продавать природный газ за рубли. Он заявил, что Европа не будет платить стране-агрессору в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на krstarica .

Также он отметил, что вряд ли в Европе кто-то знает, "как выглядят рубли".

"Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто не будет платить рублями", - сказал Янша.

По его словам, вопрос введения эмбарго на российские газ и нефть остается открытым, также важно избавление от зависимости от российских энергоносителей.

"Сегодня, я думаю, мы официально подтвердим наши обязательства о том, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российской энергетики как можно быстро. Это не произойдет за одну ночь, моя страна также частично зависима, но мы это поддерживаем. Как можно скорее означает в течение следующего месяца, иначе мы даем деньги на российскую военную машину", - сказал он.