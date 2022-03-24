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Словенія про оплату за російський газ рублями: ніхто не знає, як вони виглядають

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Четвер 24 березня 2022 22:13
Словенія про оплату за російський газ рублями: ніхто не знає, як вони виглядають Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша прокоментував рішення Росії продавати природний газ за рублі. Він заявив, що Європа не буде платити країні-агресору в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на krstarica.

Також він зазначив, що навряд чи в Європі хтось знає, "як виглядають рублі".

"Я не думаю, що хтось у Європі знає, як виглядають рублі, ніхто не буде платити рублями", - сказав Янша.

За його словами, питання запровадження ембарго на російські газ і нафту залишається відкритим, також важливим є позбавлення залежності від російських енергоносіїв.

"Сьогодні, я думаю, ми офіційно підтвердимо наші зобов’язання про те, що ЄС повинен зменшити свою залежність від російської енергетики якомога швидко. Це не станеться за одну ніч, моя країна також частково залежна, але ми це підтримуємо. Якомога швидше означає протягом наступного місяця, інакше ми даємо гроші на російську військову машину", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газ до Європи.

Також ми писали, що Шольц відреагував на вимогу РФ платити за газ рублями.

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