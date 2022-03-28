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Словения направила в Украину временного поверенного

Фото: временный поверенный в делах Словении Боштьян Лесяк (twitter.com/MZZRS)
Автор: Валерия Полищук

Любляна отправила в Украину временного поверенного в делах Словении Боштьяна Лесяка. Он уже прибыл в Киев и приступил к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Словении в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что Киев покинуло много людей.

"Город опустел, вдалеке слышны сигналы тревоги и детонации, но в остальном жизнь нормальная для тех, кто остался в столице", - сказал он по прибытии.

Отметим, Боштьян Лесяк - подполковник армии Словении. Он был членом наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе с 2015 по 2019 год как гражданское лицо. В Словении он работал в Министерстве обороны, но предложил свою кандидатуру на эту миссию, поэтому его перевели в МИД до приезда в Украину,

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Словения