ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Словения направила в Украину временного поверенного

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 09:16
Словения направила в Украину временного поверенного Фото: временный поверенный в делах Словении Боштьян Лесяк (twitter.com/MZZRS)
Автор: Валерия Полищук

Любляна отправила в Украину временного поверенного в делах Словении Боштьяна Лесяка. Он уже прибыл в Киев и приступил к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Словении в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что Киев покинуло много людей.

"Город опустел, вдалеке слышны сигналы тревоги и детонации, но в остальном жизнь нормальная для тех, кто остался в столице", - сказал он по прибытии.

Отметим, Боштьян Лесяк - подполковник армии Словении. Он был членом наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе с 2015 по 2019 год как гражданское лицо. В Словении он работал в Министерстве обороны, но предложил свою кандидатуру на эту миссию, поэтому его перевели в МИД до приезда в Украину,

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словения
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины