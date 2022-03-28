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Словенія направила в Україну тимчасового повіреного

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 09:16
Словенія направила в Україну тимчасового повіреного Фото: тимчасовий повірений у справах Словенії Боштьян Лесяк (twitter.com/MZZRS)
Автор: Валерія Поліщук

Любляна відправила в Україну тимчасового повіреного у справах Словенії Боштьяна Лесяка. Він вже прибув до Києва і приступив до роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Словенії в Twitter.

Дипломат підкреслив, що Київ покинуло багато людей.

"Місто спорожніло, далеко чути сигнали тривоги і детонації, але в іншому життя нормальне для тих, хто залишився в столиці", - сказав він після прибуття.

Зазначимо, Боштьян Лесяк - підполковник Армії Словенії. Він був членом спостережної місії ОБСЄ на Донбасі з 2015 по 2019 рік як цивільна особа. У Словенії він працював у Міністерстві оборони, але запропонував свою кандидатуру на цю місію, тому його перевели в МЗС до приїзду в Україну,

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