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В Словении введут локадун и ограничат выезд из страны

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Словении приняло решение ввести в стране локдаун с 1 по 12 апреля. Госслужащие практически полностью перешли на удаленную работу, власти просят это сделать и бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Словении.

В стране закрывают детские сады, школы и вузы, в этот период могут работать только продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, отделение почты и автосервисы.

Действующий в республике комендантский час также сохраняется - с 22:00 до 05:00 гражданам запрещено покидать дома.

Кроме того, в стране ограничено передвижение, за пределы региона проживания можно выехать только по веской причине. Также вводят временное ограничение права на выезд из страны.

Жителям запретили поездки в государства с "красного" списка из-за сложной ситуации с коронавирусом. Кроме того, словенская полиция перестанет считать отрицательные ПЦР-тесты, выполненные за пределами стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, основанием для освобождения от 10-дневного карантина после прибытия в страну.

Маски для лица снова являются обязательными в общественных местах под открытым небом - исключением является занятие спортом в зеленых зонах. Также маски не нужны членам одной семьи в транспорте.

Общественный транспорт будет курсировать по графику воскресенья или праздничных дней. Горнолыжные курорты будут закрыты.

Отметим, в Словении с начала пандемии подтвердили 212 679 случаев коронавируса.

Напомним, в Греции продолжили общий карантин до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Польше могут ввести комендантский час из-за COVID-19.

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Новости Украины СловенияЛокдаун
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