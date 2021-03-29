ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Словении введут локадун и ограничат выезд из страны

Новина українською → Любляна, Понедельник 29 марта 2021 14:09
В Словении введут локадун и ограничат выезд из страны Фото: Словения вводит локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Словении приняло решение ввести в стране локдаун с 1 по 12 апреля. Госслужащие практически полностью перешли на удаленную работу, власти просят это сделать и бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Словении.

В стране закрывают детские сады, школы и вузы, в этот период могут работать только продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, отделение почты и автосервисы.

Действующий в республике комендантский час также сохраняется - с 22:00 до 05:00 гражданам запрещено покидать дома.

Кроме того, в стране ограничено передвижение, за пределы региона проживания можно выехать только по веской причине. Также вводят временное ограничение права на выезд из страны.

Жителям запретили поездки в государства с "красного" списка из-за сложной ситуации с коронавирусом. Кроме того, словенская полиция перестанет считать отрицательные ПЦР-тесты, выполненные за пределами стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, основанием для освобождения от 10-дневного карантина после прибытия в страну.

Маски для лица снова являются обязательными в общественных местах под открытым небом - исключением является занятие спортом в зеленых зонах. Также маски не нужны членам одной семьи в транспорте.

Общественный транспорт будет курсировать по графику воскресенья или праздничных дней. Горнолыжные курорты будут закрыты.

Отметим, в Словении с начала пандемии подтвердили 212 679 случаев коронавируса.

Напомним, в Греции продолжили общий карантин до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Польше могут ввести комендантский час из-за COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Словения Локдаун
NEWS
"Красную" зону расширили до 11 регионов
"Красную" зону расширили до 11 регионов
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"