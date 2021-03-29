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У Словенії введуть локадун і обмежать виїзд з країни

Новость на русском → Любляна, Понеділок 29 березня 2021 14:09
У Словенії введуть локадун і обмежать виїзд з країни Фото: Словенія вводить локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд Словенії прийняв рішення ввести в країні локдаун з 1 по 12 квітня. Держслужбовці практично повністю перейшли на віддалену роботу, влада просить це зробити і бізнес.

Про це повідомляє прес-служба уряду Словенії.

В країні закрили дитячі садки, школи та вузи, в цей період можуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, банки, АЗС, відділення пошти і автосервіси.

Чинна в республіці комендантська година також зберігається - з 22:00 до 05:00 громадянам заборонено залишати будинки.

Крім того, в країні обмежено пересування, за межі регіону проживання можна виїхати лише за вагомої причини. Також ввели тимчасове обмеження права на виїзд з країни.

Жителям заборонили поїздки в держави з "червоного" списку через складну ситуацію з коронавірусом. Крім того, словенська поліція перестане вважати негативні ПЛР-тести, виконані за межами країн Євросоюзу та Шенгенської угоди, підставою для звільнення від 10-денного карантину після прибуття в країну.

Маски для обличчя знову є обов'язковими у громадських місцях просто неба - за винятком занять спортом у зелених зонах. Також маски не потрібні членам однієї родини у транспорті.

Громадський транспорт буде курсувати за графіком неділі чи святкових днів. Гірськолижні курорти будуть закриті.

Зазначимо, у Словенії від початку пандемії підтвердили 212 679 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, у Греції продовжили загальний карантин до 5 квітня.

Раніше повідомлялось, що у Польщі можуть ввести комендантську годину через COVID-19.

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