В Словении со следующей недели ослабят карантин
Правительство Словении приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Меры начнут ослаблять с понедельника, 15 февраля.
Об этом сообщает RTV SLO.
С понедельника снимут ограничения на передвижение между муниципалитетами и регионами, разрешат работу всех магазинов и рынков и собрания с участием до десяти человек.
Также восстановится обучение в младших классах. Практические занятия также начнутся для выпускных классов и учреждений высшего образования, при условии, что на них будет до десяти участников.
В то же время сохранится ночной комендантский час с 21:00 до 6:00.
Напомним, в конце января в Словении выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Инфицированный вернулся из Бельгии.
Кроме того, 20 октября в Словении ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 6:00.
Добавим, что ранее правительство Словении изменило правила въезда в страну для украинцев.
Отметим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.