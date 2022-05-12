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В Словении произошел взрыв на химзаводе, пострадали более 20 человек

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Кочевье, Четверг 12 мая 2022 12:31
В Словении произошел взрыв на химзаводе, пострадали более 20 человек Фото: В Словении произошел взрыв на химзаводе (melamin.si)
Автор: Валерия Полищук

В четверг утром, 12 мая, в Словении в городе Кочевье произошел взрыв на химическом заводе Меламин. В результате происшествия пострадали более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24ur.

В 8:35 сотрудникам полиции Любляны сообщили о взрыве на одном из предприятий в центре Кочевье. В настоящее время аварийные службы проводят на месте происшествия первые неотложные мероприятия.

По данным Управления защиты и спасения, более 20 человек получили ранения, а двое из наиболее серьезно обожженных доставлены на лечение в университетскую больницу Любляны.

По последней информации, пять человек серьезно пострадали, получив сильные ожоги.

Еще двое человек числятся пропавшими без вести, поскольку пока не известно, находились ли они в здании в момент взрыва.

В ликвидации возгорания, произошедшего в результате взрыва, задействованы пожарные подразделения, экологи, два вертолета.

Напомним, возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах, вызвав у местных жителей настоящую панику

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Словения Взрыв
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