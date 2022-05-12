В Словении произошел взрыв на химзаводе, пострадали более 20 человек

В четверг утром, 12 мая, в Словении в городе Кочевье произошел взрыв на химическом заводе Меламин. В результате происшествия пострадали более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24ur .

В 8:35 сотрудникам полиции Любляны сообщили о взрыве на одном из предприятий в центре Кочевье. В настоящее время аварийные службы проводят на месте происшествия первые неотложные мероприятия.

По данным Управления защиты и спасения, более 20 человек получили ранения, а двое из наиболее серьезно обожженных доставлены на лечение в университетскую больницу Любляны.

По последней информации, пять человек серьезно пострадали, получив сильные ожоги.

Еще двое человек числятся пропавшими без вести, поскольку пока не известно, находились ли они в здании в момент взрыва.

В ликвидации возгорания, произошедшего в результате взрыва, задействованы пожарные подразделения, экологи, два вертолета.