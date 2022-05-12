У Словенії стався вибух на хімзаводі, постраждали понад 20 осіб

У четвер вранці, 12 травня, в Словенії в місті Кочів'я стався вибух на хімічному заводі меламін. В результаті події постраждали понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24ur .

О 8: 35 співробітникам поліції Любляни повідомили про вибух на одному з підприємств у центрі Кочів'я. В цей час аварійні служби проводять на місці події перші невідкладні заходи.

За даними Управління захисту і порятунку, більше ніж 20 осіб отримали поранення, а двоє з найбільш серйозно обпалених доставлені на лікування в університетську лікарню Любляни.

За останньою інформацією, п'ятеро людей серйозно постраждали, отримавши сильні опіки.

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, оскільки поки не відомо, чи перебували вони в будівлі в момент вибуху.

У ліквідації загоряння, що сталося в результаті вибуху, задіяні пожежні підрозділи, екологи, два вертольоти.