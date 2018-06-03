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У Словенії проходять дострокові парламентські вибори

НовиниПолітика    03.06.2018 - 10:48
Фото: ілюстративне фото (sta)
Фото: ілюстративне фото (sta)

Перемогу пророкують правоцентристській Словенській демократичній партії

У Словенії сьогодні, 3 червня 2018 року, проходять дострокові парламентські вибори після відставки попереднього прем'єр-міністра Миро Церара на тлі політичної кризи в країні. Про це пише DW.

Повідомляється, що проведені перед виборами опитування не дають партії Церара значних шансів. У той же час перемогу пророкують лідеру правоцентристської опозиції Янезу Янші, який очолював уряд країни з 2004 по 2008 і з 2012 по 2013 роки. За прогнозами експертів, його Словенська демократична партія з антимігрантською риторикою отримає близько третини місць у парламенті.

Нагадаємо, на попередніх виборах перемогу здобула партія Церара, яка була створена всього за місяць до голосування. Незважаючи на досягнення в економіці, його уряд зіткнувся з низкою проблем, а останньою краплею стало рішення суду про упередженість уряду Церара під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до порту в Копері.

Нагадаємо, 15 квітня президент Словенії Борут Пахор розпустив парламент і оголосив дострокові вибори.

 

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Теги публікації: Парламент, выборы, Словения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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