У Словенії проходять дострокові парламентські вибори

Перемогу пророкують правоцентристській Словенській демократичній партії

У Словенії сьогодні, 3 червня 2018 року, проходять дострокові парламентські вибори після відставки попереднього прем'єр-міністра Миро Церара на тлі політичної кризи в країні. Про це пише DW.

Повідомляється, що проведені перед виборами опитування не дають партії Церара значних шансів. У той же час перемогу пророкують лідеру правоцентристської опозиції Янезу Янші, який очолював уряд країни з 2004 по 2008 і з 2012 по 2013 роки. За прогнозами експертів, його Словенська демократична партія з антимігрантською риторикою отримає близько третини місць у парламенті.

Нагадаємо, на попередніх виборах перемогу здобула партія Церара, яка була створена всього за місяць до голосування. Незважаючи на досягнення в економіці, його уряд зіткнувся з низкою проблем, а останньою краплею стало рішення суду про упередженість уряду Церара під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до порту в Копері.

Нагадаємо, 15 квітня президент Словенії Борут Пахор розпустив парламент і оголосив дострокові вибори.