В Словении коррупционный скандал из-за закупки масок: задержан министр экономики

В Словении задержали министра экономики Здравко Почивалшека в ходе расследования закупок защитных средств во время пандемии. Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел в отставку.

Об этом сообщает издание DW.

Главу Минэкономики подозревают в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству масок и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества.

Министр внутренних дел назвал расследования "политически мотивированными" и заявил, что сам узнал о них только во вторник. Он решил уйти в отставку, которую связал с обысками, проведенными Национальным бюро расследований у министра экономики.

Сам Почивальшек отрицает любое злоупотребление.

Отметим, этот скандал начался в разгар массовых акций протеста за отставку правительства. Участники акции протестовали на велосипедах. После ослабления карантину протесты продолжились в пешей форме.

Напомним, правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.