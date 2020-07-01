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В Словении коррупционный скандал из-за закупки масок: задержан министр экономики

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 10:28
В Словении коррупционный скандал из-за закупки масок: задержан министр экономики
Фото: Здравко Почивалшек (wikimedia.org)

В связи с этим решил уйти в отставку глава МВД

В Словении задержали министра экономики Здравко Почивалшека в ходе расследования закупок защитных средств во время пандемии. Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел в отставку.

Об этом сообщает издание DW.

Главу Минэкономики подозревают в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству масок и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества.

Министр внутренних дел назвал расследования "политически мотивированными" и заявил, что сам узнал о них только во вторник. Он решил уйти в отставку, которую связал с обысками, проведенными Национальным бюро расследований у министра экономики.

Сам Почивальшек отрицает любое злоупотребление.

Отметим, этот скандал начался в разгар массовых акций протеста за отставку правительства. Участники акции протестовали на велосипедах. После ослабления карантину протесты продолжились в пешей форме.

Напомним, правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины скандалСловениямаска
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