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У Словенії корупційний скандал через закупівлю масок: затримано міністра економіки

Новини » Коронавірус     01.07.2020 - 10:28
У Словенії корупційний скандал через закупівлю масок: затримано міністра економіки
Фото: Здравко Почивалшек (wikimedia.org)

У зв'язку з цим вирішив піти у відставку голова МВС

У Словенії затримали міністра економіки Здравко Почівалшека в ході розслідування закупівель захисних засобів під час пандемії. Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс пішов у відставку.

Про це повідомляє видання DW.

Голову Мінекономіки підозрюють у тому, що він надавав протекцію ряду фірм з виробництва масок і апаратів з штучної вентиляції легенів, незважаючи на те, що вони виготовляли продукцію поганої якості.

Міністр внутрішніх справ назвав розслідування "політично мотивованими" і заявив, що сам дізнався про них лише у вівторок. Він вирішив піти у відставку, яку зв'язав з обшуками, проведеними Національним бюро розслідувань у міністра економіки.

Сам Почівальшек заперечує будь-яке зловживання.

Зазначимо, цей скандал розпочався в розпал масових акцій протесту за відставку уряду. Учасники акції протестували на велосипедах. Після ослаблення карантину протести продовжилися в пішій формі.

Нагадаємо, уряд Словенії оголосив про офіційне припинення епідемії коронавірусу, ставши першою європейською країною, яка зробила це.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України скандалСловениямаска
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