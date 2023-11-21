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Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на пункті пропуску до України

Вівторок 21 листопада 2023 15:00
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Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на пункті пропуску до України Фото: словацькі перевізники блокують для вантажівок рух до пункту пропуску "Ужгород" на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Словацькі перевізники сьогодні, 21 листопада, почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє Нємецке - Ужгород".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Ініціатором такого страйку стала Спілка перевізників Словаччини, представники якої й проводять блокування.

"За інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород"", - розповіли в українській Держприкордонслужбі.

Прикордонники додали, що словацькі учасники такої акції не розкривають запланованих термінів закінчення блокади.

Кількість вантажівок, що знаходяться на території Словаччини перед ПП "Вишнє Нємецке" у напрямку України, наразі становить близько 300.

"Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється у штатному режимі", - зазначили в ДСПУ.

Блокування кордону з Україною

Польські перевізники розпочали страйк 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною – пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Між тим 16 листопада Союз автоперевізників Словаччини вирішив висловити підтримку польським колегам і заблокував кордон з Україною - зокрема, прикордонний перехід Вишнє Нємецке зі словацької сторони.

Більш детально про страйк на кордоні, чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України - читайте на РБК-Україна у цьому матеріалі.

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