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Словакия не закроет границы для украинцев: правила въезда в страну

Автор: Иванна Шовкун

Словакия осталась открытой для путешествий украинцев. Посетить страну могут туристы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Продолжаем работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины", - отметил Кулеба.

В частности, в Словакию могут въехать туристы с "зеленым" сертификатом о вакцинации от COVID. Границу страны могут пересечь граждане, которые сделали прививки одобренными в ЕС препаратами (Pfizer, Spikevax, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pharmaceuticals, Sinopharm, Sinovac - CoronaVac). Человек считается вакцинированным, если прошло не менее 14 дней, но не более 12 месяцев, после получения последней рекомендованной дозы прививки.

Также для въезда на территорию Словакии все лица от 12 лет и 2 месяцев обязаны зарегистрироваться по ссылке, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны.

Напомним, Франция пополнила список стран, которые остаются открытыми для украинцев.

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Словакия