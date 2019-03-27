Словакия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину

Словакия заинтересована в подписании контракта на транзит газа между Украиной и Россией после 2019 года. Об этом заявил госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек в интервью российскому государственному агентству ТАСС.

Паризек напомнил о том, что Словакия всегда выступала в поддержку транзитного потенциала Украины и помогала Украине реверсом.

Кроме того, Словакия сама находится на пути данного энергоснабжения, отметил дипломат.

"Наш стратегический интерес состоит в том, чтобы транзит сохранился. Если Россия и Украина придут к такой договоренности, то это будет только приветствоваться с нашей стороны", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить около 20 млрд кубометров газа.

В то же время премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о намерении России продлить контракт транзит газа в Европу через Украину после 2019 года.