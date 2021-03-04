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"Словакия - твой друг". Премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье

Новина українською → Братислава, Четверг 04 марта 2021 14:20
"Словакия - твой друг". Премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье Фото: Игорь Матович (flickr.com/eppofficial)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неудачную шутку о Закарпатье. Он отметил, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой.

Об этом Матович написал в Twitter.

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия - твой друг", - написал он.

&quot;Словакия - твой друг&quot;. Премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье

Напомним, ранее премьер-министр Словакии заявил, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. Матович сразу же отметил, что это была "шутка".

Накануне Украина потребовала официальных извинений за такую шутку словацкого премьера в эфире местного радио. Также украинский посол посетил МИД Словакии, чтобы выразить демарш.

В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба резко прокомментировал "шутку" Матовича.

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