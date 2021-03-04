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"Словаччина - твій друг". Прем'єр Матович вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття

Новость на русском → Братислава, Четвер 04 березня 2021 14:20
"Словаччина - твій друг". Прем'єр Матович вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття Фото: Ігор Матович (flickr.com/eppofficial)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за невдалий жарт про Закарпаття. Він зазначив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою.

Про це Матович написав у Twitter.

"Позиція Словаччини стосовно територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага міжнародного права є обов'язковим. Приношу свої вибачення всім українцям за мою неадекватну реакцію, яка може підірвати їх справедливі зусилля. Словаччина - твій друг", - написав він.

&quot;Словаччина - твій друг&quot;. Прем'єр Матович вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це був "жарт".

Напередодні Україна вимагала офіційних вибачень за такий жарт словацького прем'єра в ефірі місцевого радіо. Також український посол відвідав МЗС Словаччини, щоб висловити демарш.

Зокрема, глава українського МЗС Дмитро Кулеба різко прокоментував "жарт" Матовича.

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