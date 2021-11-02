Словакия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Словакия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Документ был подписан во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу украинского президента.

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Чапутовой поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", - рассказал Зеленский.

Также лидеры государств говорили о взаимодействии в энергетической сфере и о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Встреча президентов Украины и Словакии прошла на полях экологического саммита в Глазго.