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Словакия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Словакия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Документ был подписан во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу украинского президента.

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Чапутовой поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", - рассказал Зеленский.

Также лидеры государств говорили о взаимодействии в энергетической сфере и о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Встреча президентов Украины и Словакии прошла на полях экологического саммита в Глазго.

Напомним, это уже пятая страна ЕС, которая подписала эту декларацию. Зеленский заявлял, что в ближайшее время таких стран-подписантов станет семь.

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СловакияУкраинаЕвросоюзВладимир Зеленский