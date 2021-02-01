Словаччина хоче посилити карантин: розглядають вихід з дому по SMS

Фото: Марек Крайчі (facebook.com krajci marek)

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі допустив посилення комендантської години в країні, введеної для протидії поширенню коронавірусу. Розглядається введення SMS-підтвердження для виходу з дому.

Про це повідомило словацьке агентство Noviny.

Як пояснив Крайчі, у разі введення такого обмеження громадянам для виходу з дому доведеться заповнювати форму через SMS-повідомлення, яку будуть розглядати правоохоронці у штабі боротьби з COVID-19. Після розгляду штаб відправлятиме громадянину повідомлення з відмовою або дозволом на порушення комендантського часу на певний період.

"У нас зараз серйозна ситуація, оскільки у нас комендантська година, відносно дуже сувора, але, ймовірно, поширеність британського штаму коронавірусу дуже висока", - заявив він.

Міністр додав, що в понеділок наказав Управлінню громадської охорони здоров'я негайно почати перевірку всіх ПЛР-тестів, щоб визначити, "в чому проблема".

Нагадаємо, на початку січня у Словаччині виявили мутований коронавірус. У жителів східних районів країни підтвердили "британський" штам коронавірусу.

Крім того, в середині січня уряд Словаччині вирішив знову перевірити всіх громадян на COVID-19. Разом з тим влада Словаччини з 26 січня по 7 лютого заборонила виходити з будинків тим, у кого немає негативних тестів на коронавірус.