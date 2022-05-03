Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику

Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику. Государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" уже заключило контракт.
Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Кова Какащикова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Pravda.
"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", - заключила пресс-секретарь.
Представители правительства неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.
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