Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику

Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику. Государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" уже заключило контракт.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Кова Какащикова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Pravda .

"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", - заключила пресс-секретарь.

Представители правительства неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.