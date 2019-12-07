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В Словакии возросло число жертв взрыва в доме

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 14:41
В Словакии возросло число жертв взрыва в доме
Фото: взрыв в Словакии reddit.com / CatastrophicFailure)

В результате взрыва 7 человек погибли, еще один пропал без вести

В результате взрыва в многоэтажке города Прешов на востоке Словакии, погибли 7 человек, еще один пропал без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, взрыв газа произошел на верхних этажах жилого здания. Взрыв вызвал масштабный пожар, который разрушил три верхних этажа. На данный момент пожар ликвидирован.

По данным местных властей, в результате пожара погибли 7 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Также известно о почти 40 пострадавших в результате пожара.

Напомним, пожар в словацком городе Прешов произошел в пятницу, 6 декабря. В мэрии сообщали о большом количестве пострадавших и как минимум одном погибшем человеке. Тогда в доме оставались заблокированными несколько жителей. Также существовала угроза обрушения здания.

Кроме того, 4 декабря на польском горнолыжном курорте прогремел взрыв в жилом здании, в котором находились восемь человек. В результате взрыва здание обрушилось. Позже стало известно, что жертвами взрыва стали все люди, находившиеся в здании. Среди погибших были трое детей.

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