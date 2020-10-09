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В Словакии вспышка коронавируса, на помощь врачам призвали войска

Пятница 09 октября 2020 14:12
В Словакии вспышка коронавируса, на помощь врачам призвали войска
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Словакии третий день подряд фиксируют рекордное число новых случаев коронавируса. Власти страны объявили, что с сегодняшнего дня медикам начнут помогать военные.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, за последние сутки в Словакии обнаружили 1184 больных COVID-19, что является наибольшим суточным показателем с начала пандемии. Накануне было зарегистрировали 1037 случаев, а 7 октября - 877. Всего в стране заразились коронавирусом 16 910 человек, из них выздоровели 5452 пациента и умерли - 57.

В связи с увеличением количества новых случаев коронавируса, словацкие военнослужащие с сегодняшнего дня будут наблюдать за порядком в стране, помогать медсестрам и водителям.

Напомним, правительство Словакии с 1 октября ввело чрезвычайное положение в стране из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, ранее власти страны запретили проведение массовых мероприятий.

Также РБК-Украина писало, что с 1 сентября Словакия изменила правила въезда для иностранцев.

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