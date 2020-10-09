ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Словаччині спалах коронавірусу, на допомогу лікарям призвали війська

П'ятниця 09 жовтня 2020 14:12
У Словаччині спалах коронавірусу, на допомогу лікарям призвали війська
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Словаччині третій день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Влада країни оголосила, що від сьогодні медикам почнуть допомагати військові.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, за останню добу в Словаччині виявили 1184 хворих COVID-19, що є найбільшим добовим показником від початку пандемії. Напередодні було зареєстровано 1037 випадків, а 7 жовтня - 877. Всього в країні заразились коронавірусом 16 910 людей, з них одужали 5452 пацієнта та померли - 57.

У зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу, словацькі військовослужбовці від сьогодні будуть спостерігати за порядком в країні, допомагати медсестрам і водіям.

Нагадаємо, уряд Словаччини ввів надзвичайний стан в країні через пандемію COVID-19.

Крім того, раніше влада країни заборонила проведення масових заходів.

Також РБК-Україна писало, що з 1 вересня Словаччина змінила правила в'їзду для іноземців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Словаччина
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся