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У Словаччині зросла кількість жертв вибуху в будинку

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 14:41
У Словаччині зросла кількість жертв вибуху в будинку
Фото: вибух у Словаччині (reddit.com / CatastrophicFailure)

Внаслідок вибуху 7 людей загинули, ще одна зникла безвісти

В результаті вибуху у багатоповерхівці міста Прешов, що на сході Словаччини, загинули 7 людей, ще одна людина зникла безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, вибух газу стався на верхніх поверхах житлової будівлі. Вибух спричинив масштабну пожежу, яка зруйнувала три верхні поверхи. На даний момент пожежа ліквідована.

За даними місцевої влади, в результаті пожежі загинули 7 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Також відомо про майже 40 постраждалих внаслідок пожежі.

Нагадаємо, пожежа у словацькому місті Прешов сталася у п'ятницю, 6 грудня. У мерії повідомляли про велику кількість постраждалих та щонайменше одну загиблу людину. Тоді в будинку залишалися заблокованими декілька мешканців. Також існувала загроза обвалу будівлі.

Крім того, 4 грудня на польському гірськолижному курорті пролунав вибух в житловій будівлі, в якій перебували вісім осіб. В результаті вибуху будівля обвалилася. Пізніше стало відомо, що жертвами вибуху стали всі люди, що знаходилися в будівлі. Серед загиблих було троє дітей.

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