У Словаччині загинула студентка з України

Студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку

У словацькому місті Прешов 28 травня загинула студентка з України. Про це повідомляє tvnoviny.sk.

Повідомляється, що в понеділок, 28 травня близько 21:20, студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.

"Дзвінок на екстрений номер "155" надійшов у 21:25. Рятувальники виявили, що потерпіла не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть", - повідомили в прес-службі Операційного центру служби швидкої медичної допомоги.

Встановлено, що загибла українка була студенткою Технічного університету. На даний момент поліція розслідує, чи є загибель українки нещасним випадком, або ж мали місце навмисні дії.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що у Польщі помер український спортсмен Владислав Мініч.