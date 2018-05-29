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У Словаччині загинула студентка з України

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 17:24
Ілюстративне фото (facebook.com-policiaslovakia)
Ілюстративне фото (facebook.com-policiaslovakia)

Студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку

У словацькому місті Прешов 28 травня загинула студентка з України. Про це повідомляє tvnoviny.sk.

Повідомляється, що в понеділок, 28 травня близько 21:20, студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.

"Дзвінок на екстрений номер "155" надійшов у 21:25. Рятувальники виявили, що потерпіла не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть", - повідомили в прес-службі Операційного центру служби швидкої медичної допомоги.

Встановлено, що загибла українка була студенткою Технічного університету. На даний момент поліція розслідує, чи є загибель українки нещасним випадком, або ж мали місце навмисні дії.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що у Польщі помер український спортсмен Владислав Мініч.

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Теги публікації: Словаччина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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